В Енергодарі атомники відмовилися брати участь у ролику пропагандистів РФ "про перемогу на АЕС"

В Енергодарі атомники відмовилися брати участь у ролику пропагандистів РФ "про перемогу на АЕС"

Ролик мав показати нібито повну перемогу ворога на АЕС.

В Енергодарі, який вже місяць перебуває в окупації російських загарбників, запорізькі атомники відмовилися брати участь у пропагандиському ролику кремлівського телебачення.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

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Ролик мав показати нібито повну перемогу ворога на Запорізькій атомній електростанції. Втім, російським засобам пропаганди так і не вдалося отримати жодного коментаря від працівників Запорізької АЕС.

Крім того, у Токмаку армія Росії примушує медичний персонал у місцевих закладів охорони здоров’я підписувати так звані "контракти" на роботу з міністерством охорони здоров’я Російськоії Федерації.

Як повідомлялося, російські військові блокують потрапляння гуманітарної допомоги до мешканців тимчасово окупованого Мелітополя у Запорізькій області. Гуманітарні вантажі з обласногоо центру через дії російських окупантів не потрапляють до мелітопольців. Крім того, загарбники блокують видавання людям необхідних медикаментів.

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