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В Енергодарі депутат ОПЗЖ підтримав агресію РФ: зраднику повідомили про підозру

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В Енергодарі депутат ОПЗЖ підтримав агресію РФ: зраднику повідомили про підозру

Національна поліція України

В Енергодарі Запорізької області 48-річний депутат міської ради від "Опозиційної платформи - За життя" Андрій Шевчик підтримав агресію Росії та погодився очолити новостворений незаконний орган влади окупантів.

Зраднику повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

Про це 27 квітня повідомила Національна поліція України.

Відомо, що місяць тому, 27 березня, депутат записав відеозвернення до жителів міста, де публічно повідомив про створення "Общественного совета самоорганизации города" та оголосив себе його керівником.

Нагадаємо, російські окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Запорізької області, а на захоплених територіях регіону проводять примусову мобілізацію.

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