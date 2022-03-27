В Енергодарі депутат "ОПЗЖ" створив "народну раду": вона не має стосунку до юрисдикції України

В Енергодарі депутат "ОПЗЖ" створив "народну раду": вона не має стосунку до юрисдикції України

Депутат вирішив співпрацювати з окупантами.

В Енергодарі Запорізької області депутат-колаборант від партії "Опозиційна платформа – За життя" Андрій Шевчик створив "народну раду".

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Володимировичем Шевчиком не має жодного відношення до юрисдикції України", - наголосив він.

До слова, депутат Шевчик вирішив співпрацювати з російськими окупантами. У відео, яке з'явилося у Мережі, він заявив про створення "ради самоорганізації міста". Мовляв, вона виконуватиме функції міської влади. Себе ж він оголосив "головою ради".

Як повідомлялося, російська рокспівачка, прихильниця "руского міра" Юлія Чичеріна, яка вже давно підтримувала терористів "ЛДНР", зняла український прапор із Енергодарської міськради. 21 березня 2022 року Чичеріна прибула до Енергодара для підтримки військовослужбовців країни-агресорки.

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