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В Енергодарі домовились щодо "зеленого коридору" для громадян на власних автомобілях

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Власників авто просять нанести маркування червоного хреста на транспортний засіб.

Влада міста Енергодар узгодила евакуацію мешканців міста на власних автомобілях.

Мешканці повинні їхати у колоні фур Червоного Хреста. На автомобілях має бути спеціальне маркування.

Збір всіх бажаючих на виїзд відбудеться 11 березня, о 8:00 на вулиці Курчатова, біля "червоного" будинку. 

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

"Отже, після всіх узгоджень деталізуємо інформацію для тих, хто має намір виїхати з міста завтра услід за порожніми фурами Червоного Хреста, які привезли в Енергодар гуманітарний вантаж. Буде сформовано зелений коридор для громадян на власних автомобілях", - йдеться у повідомленні.
 
Мер закликав громадян заздалегідь подбати про маркування автомобілів червоним хрестом (у правому верхньому куті лобового скла). 

"Візьміть документи, особисті речі та мінімальний запас води і продуктів. Зарядіть мобільні пристрої та павербанки".

Нагадаємо, у Енергодарі скасували сьогоднішню евакуацію мешканців міста на власному транспорті.

Сьогодні, 10 березня, до Енергодара доставили гуманітарну допомогу від Червоного Хреста.

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