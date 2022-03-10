В Енергодарі домовились щодо "зеленого коридору" для громадян на власних автомобілях

В Енергодарі домовились щодо "зеленого коридору" для громадян на власних автомобілях

Власників авто просять нанести маркування червоного хреста на транспортний засіб.

Влада міста Енергодар узгодила евакуацію мешканців міста на власних автомобілях.

Мешканці повинні їхати у колоні фур Червоного Хреста. На автомобілях має бути спеціальне маркування.

Збір всіх бажаючих на виїзд відбудеться 11 березня, о 8:00 на вулиці Курчатова, біля "червоного" будинку.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

"Отже, після всіх узгоджень деталізуємо інформацію для тих, хто має намір виїхати з міста завтра услід за порожніми фурами Червоного Хреста, які привезли в Енергодар гуманітарний вантаж. Буде сформовано зелений коридор для громадян на власних автомобілях", - йдеться у повідомленні.



Мер закликав громадян заздалегідь подбати про маркування автомобілів червоним хрестом (у правому верхньому куті лобового скла).

"Візьміть документи, особисті речі та мінімальний запас води і продуктів. Зарядіть мобільні пристрої та павербанки".

Нагадаємо, у Енергодарі скасували сьогоднішню евакуацію мешканців міста на власному транспорті.

Сьогодні, 10 березня, до Енергодара доставили гуманітарну допомогу від Червоного Хреста.