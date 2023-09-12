В Енергодарі ГУР привітало окупантів зі святом: "подарунки" доставили дрони – вибухове відео

В Енергодарі безпілотники атакували кілька будівель, де перебували російські загарбники.

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області місцевий рух опору та спецпризначенці Головного управління розвідки "привітали" російських загарбників з "днем підрозділів з питань міграції системи МВС РФ".

Відео показала пресслужба ГУР.

Так, один із "подарунків" доставили просто під час святкового застілля у приміщенні, обладнаному під "відділ паспортизації РФ" за адресою вул. Будівників, 22. Внаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа, до будівлі прибули кілька екіпажів швидкої допомоги.

Практично одночасно було уражено радіокумунікаційний пункт зв’язку окупантів, який розташований на технічному поверсі 14-поверхової будівлі.

Ще один "подарунок" отримали російські офіцери окупаційної армії, які розмістились в двох "віджатих" котеджах на околиці міста.

Як повідомили у ГУР, кількість поранених і загиблих окупантів уточнюється. Мирне населення не постраждало.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Токмаку українці запустили в небо синьо-жовтий стяг (відео).

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