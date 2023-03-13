Може призвести до непередбачуваних наслідків: на ЗАЕС катастрофічно зростає дефіцит фахівців - Генштаб

Працювати на Запорізькій АЕС особливо нікому, окупанти працевлаштували туди осіб без відповідної освіти та стажу.

У тимчасово захопленому Росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 13 березня.

"Після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу, у російських представників "росатому" закінчився термін контракту. Водночас, у підписанні нового чи продовженні чинного контракту їм відмовлено. Також відмовлено у повернені до росії, оскільки працювати на АЕС особливо нікому", – зазначається у зведенні.

У Генштабі застерігають, що все це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Раніше російські окупанти позбавили перепусток на ЗАЕС та доступу на підприємство майже 1500 працівників, які відмовилися отримувати паспорти РФ та підписувати договір з "Росатомом".

А також окупанти РФ незаконно змінили юридичну адресу ЗАЕС, фейково "перепідпорядкувавши" Москві.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розповіли, як РФ провокацією на ЗАЕС хоче зупинити контрнаступ ЗСУ.

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