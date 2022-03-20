В Енергодарі місцеві вийшли на мітинг з вимогою відпустити викраденого окупантами заступника мера (відео)

В Енергодарі місцеві вийшли на мітинг з вимогою відпустити викраденого окупантами заступника мера (відео)

На мітинг прийшли щонайменше півтори тисячі енергодарців.

В Енергодарі, який оточений російськими окупантами, зібрався мітинг на підтримку викраденого росіянами першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. Місцеві вимагають негайно відпустити з полону Самойдюка та зібратися геть з міста.

Фото та відео з протесту опублікував син Івана Самойдюка.

Попри залякування з боку загарбників, які погрожують енергодарцям фізичною та психологічною розправами, близько 14 години до міської ради прийшли місцеві з синьо-жовтою символікою. Кількасот людей скандують "Свободу Самойдюку", "Героям Слава!Слава Україні", "Енергодар - це Україна".

До мітингу приєднується все більше людей. Син викраденого Самойдюка висловлює вдячність за небайдужість та підтримку.

Нагадаємо, російські військові викрали першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. За словами міського голови, в якому стані перебуває Самойдюк - невідомо. На зв’язок не виходить зі вчорашнього дня.

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