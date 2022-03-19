В Енергодарі окупанти готують крісло "мера" депутату від "ОПЗЖ", який пообіцяв їм швидко встановити "руZкій мір"

В Енергодарі окупанти готують крісло "мера" депутату від "ОПЗЖ", який пообіцяв їм швидко встановити "руZкій мір"

Місцевих жителів Енергодара просять не вдаватися до насильницьких дій щодо колаборанта.

Мешканці Енергодара, який оточений російськими окупантами, мають достовірну інформацію про те, що найближчим часом загарбники планують призначити "мером" міста Андрія Шевчика, який є депутатом міськради від "ОПЗЖ".

Про це повідомляють на офіційній сторінці ДП "Енергоатому".

За інформацією місцевих, 18 березня проросійський депутат пообіцяв воєнним злочинцям вивісити на будівлях держустанов Енергодару "руZькі прапори" та швидко встановити в місті "руZкій мір".

"Просимо мешканців не вдаватися до насильницьких дій стосовно колаборанта і зрадника Андрія Шевчика. Він буде відповідати за законом України вже найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

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