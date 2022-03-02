В Енергодарі окупанти кинули в людей гранату: постраждали двоє людей

В Енергодарі окупанти кинули в людей гранату: постраждали двоє людей

Стан одного чоловіка дуже важкий, другий отримав поранення середньої важкості.

В Енергодарі Запорізької області внаслідок вибуху гранати постраждали двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі Енергодарської міської ради.

За інформацією міського голови Дмитра Орлова, у місті під час масового мітингу місцевих мешканців пострілів не було. Проте близько 15:30 у селищі Водяне окупанти підірвали гранату.

“Постраждали двоє мирних жителів. Стан одного чоловіка дуже важкий, другий отримав поранення середньої важкості. Люди госпіталізовані до лікарні Камянки”, — підкреслили у пресслужбі міськради.

Нагадаємо, що в Енергодарі місцеві мешканці заблокували проїзд ворожої техніки. Сотні людей перекрили дорогу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: