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В Україні окупанти почали кидати гранати у людей, які не пропускають їх (відео)

В Україні окупанти почали кидати гранати у людей, які не пропускають їх (відео)

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В Україні окупанти почали кидати гранати у людей, які не пропускають їх (відео)

Мешканці заблокували проїзд ворожої техніки.

В Україні окупанти почали кидати гранати і стріляти у мирних протестувальників, які заблокували проїзд ворожої техніки. Люди перекрили дорогу.

Відео 2 березня опублікували у Мережі.

На записі видно, як поруч із місцевими мешканцями вибухає граната. За попередньою інформацією, є поранені. Яке це місто - точно невідомо.

Увага! Відео 18+

 

 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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