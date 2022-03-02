В Україні окупанти почали кидати гранати у людей, які не пропускають їх (відео)

Мешканці заблокували проїзд ворожої техніки.

В Україні окупанти почали кидати гранати і стріляти у мирних протестувальників, які заблокували проїзд ворожої техніки. Люди перекрили дорогу.

Відео 2 березня опублікували у Мережі.

На записі видно, як поруч із місцевими мешканцями вибухає граната. За попередньою інформацією, є поранені. Яке це місто - точно невідомо.

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