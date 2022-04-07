В Енергодарі окупанти створюють фейкові "органи міської влади"

Так званим "головою адміністрації" Енергодара обрано головного колаборанта Андрія Шевчика — депутата міськради від ОПЗЖ.

Російські окупанти почали створювати фейкові "органи влади" в Енергодарі Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що 34 члени так званої "громадської ради самоорганізації" обрали "головою адміністрації" Енергодара головного колаборанта Андрія Шевчика — депутата міськради від ОПЗЖ.

Далі Шевчик власним "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного чинного мера міста Дмитра Орлова і всіх керівників та членів виконавчих органів міської влади.

"Жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення", звісно, не мають. На них взагалі не варто й увагу звертати, а тим паче – сприймати серйозно та визнавати. Єдиний корисний сенс від "діянь" Шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів", – наголосили в "Енергоатомі".

Раніше в Енергодарі атомники відмовилися брати участь у ролику пропагандистів РФ "про перемогу на АЕС".

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