В Енергодарі окупанти викрали начальника пожежної частини: рятувальники вийшли на гучний протест (відео)

В Енергодарі окупанти викрали начальника пожежної частини: рятувальники вийшли на гучний протест (відео)

В тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області пожежна частина вийшла на протест проти окупантів, які викрали її начальника Віталія Трояна. Рятувальники вишикувалися біля будівлі, поставили техніку та увімкнули сирену.

Про це 20 травня повідомив міський голова Дмитро Орлов.

Зазначимо, що середу, 18 травня, окупанти приїхали до ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті начальника Першого держаного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Вони опечатали кабінет і вивезли чоловіка у невідомому напрямку. Де він перебуває - досі невідомо.

"Окупанти застосували силові методи до рятівників які вийшли на підтримку викраденого начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна! Відбувається побиття людей та пошкодження пожежно-рятувальної техніки", - написав пізніше Орлов.

Фото: Дмитро Орлов

Фото: Дмитро Орлов

Яка ситуація в Енергодарі від місцевого жителя, якому вдалося виїхати

Читайте також: