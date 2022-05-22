В Енергодарі під час вибуху отримав поранення так званий голова "народної адміністрації" Шевчик (фото)

В Енергодарі під час вибуху отримав поранення так званий голова "народної адміністрації" Шевчик (фото)

Мер Енергодара Дмитро Орлов підтвердив цю інформацію.

В Енергодарі невідомі влаштували вибух у будинку самопроголошеного голови міської адміністрації Андрія Шевчика.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

За його інформацією, вибух стався в під’їзді на вул. Курчатова.

"Всі обставини події з'ясовуються, але маємо точне підтвердження що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова "народної адміністрації" Шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені важкості", - зазначив Орлов.

За його словами, під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав.

"З цього можна зробити очевидний висновок що чекали саме на колаборанта і ударили точно та прицільно", - наголосив він.

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Telegram-канал: Енергодар

Telegram-канал: Енергодар

Нагадаємо, в Енергодарі рятувальники влаштували акцію протесту: окупанти зі стріляниною та побиттям розігнали мітинг.

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