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В Енергодарі під час вибуху отримав поранення так званий голова "народної адміністрації" Шевчик (фото)

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В Енергодарі під час вибуху отримав поранення так званий голова "народної адміністрації" Шевчик (фото)

Мер Енергодара Дмитро Орлов підтвердив цю інформацію.

В Енергодарі невідомі влаштували вибух у будинку самопроголошеного голови міської адміністрації Андрія Шевчика. 

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. 

За його інформацією, вибух стався в під’їзді на вул. Курчатова.

"Всі обставини події з'ясовуються, але маємо точне підтвердження що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова "народної адміністрації" Шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені важкості", - зазначив Орлов.

За його словами, під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав. 

"З цього можна зробити очевидний висновок що чекали саме на колаборанта  і ударили точно та прицільно", - наголосив він.

Telegram-канал: Енергодар / ©
Telegram-канал: Енергодар
Telegram-канал: Енергодар / ©
Telegram-канал: Енергодар
Telegram-канал: Енергодар / ©
Telegram-канал: Енергодар

Нагадаємо, в Енергодарі рятувальники влаштували акцію протесту: окупанти зі стріляниною та побиттям розігнали мітинг.

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