В Енергодарі підірвали окупаційних "міліціонерів": у ГУР розповіли цікаві подробиці та сказали, хто постраждав

В тимчасово окупованому росіянами Енергодарі пролунав потужний вибух. Стався він під час наради керівників окупаційної поліції.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Як стало відомо, вибух стався 18 серпня під час наради керівників міської “міліції”.

“Орієнтовно о 09:23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух. Внаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник мвс росії чесанов павло валерійович (Чувашська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів. Одразу після вибуху їх було терміново доправлено до місцевої лікарні”, - розповіли в ГУР.

В Енергодарі відбувся вибух на нараді керівників окупаційної поліції

Там також додали, що після обстеження поранених з окупованого Мелітополя було терміново викликано три реанімобілі. Вже звідти планується евакуація військовими гелікоптерами на територію рф.

“Будівля, окрім розміщення управління “поліції”, використовувалася як помешкання особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будівля зазнала значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи. Зараз район події заблоковано. Можливість пересування містом для цивільних осіб суттєво обмежена. В місті повністю вимкнено мережу Інтернет”, - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака.

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