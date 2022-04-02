В Енергодарі пролунала серія гучних вибухів: є важко поранені (відео)

Наразі точна кількість поранених внаслідок вибухів встановлюється.

Сьогодні, 2 квітня, у місті Енергодар Запорізької області сталася серія гучних вибухів.

Вранці місцеві мешканці вийшли на мирний мітинг з плакатами "Енергорад – це Україна!". Та коли мітинг закінчився і люди почали розходитися, російські війська почали пакувати людей у автозаки.

За декілька хвилин пролунали гучні вибухи та масовані обстріли, передає офіційний Telegram-канал НАЕК "Енергоатом". Окупанти відкрили вогонь по мирних мешканцях у районі БК "Сучасник".

Відомо, що внаслідок обстрілів російськими військовими четверо містян отримали серйозні травми та важкі опіки – вони перебувають у лікарні.

Наразі з'ясовується точна кількість поранених внаслідок сьогоднішніх ранкових вибухів у Енергодарі.

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