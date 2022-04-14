В Енергодарі росіяни готують фейк про нібито знайдену вибухівку диверсійних груп ЗСУ

В Енергодарі росіяни готують фейк про нібито знайдену вибухівку диверсійних груп ЗСУ

Окупанти планують зняти пропагандистський сюжет про начебто виявлений схрон з великою кількістю вибухівки та боєприпасів

В тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області російські окупанти планують зробити черговий фейк для пропаганди.

Про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація.

Росіяни планують зняти пропагандистський сюжет про начебто виявлений схрон з великою кількістю вибухівки та боєприпасів. Російська пропаганда планує піднести це, як нібито вказаний схрон був обладнаний диверсійною групою ЗСУ.

Мета сюжету — дискредитувати ЗСУ.

"Всі ці дії організовуються за одним сценарієм: на відкритих майданчиках, підконтрольних розвідувальному управління генерального штабу РФ розміщуються фейкові матеріали, які потім поширюються в Інтернет виданнях та соціальних мережах", — зазначили в ОВА.

Нагадаємо, що роспропагандисти стали повідомляти, що "ключові бандерівці" знищені, залишилися терористи.

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