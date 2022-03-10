В Енергодарі скасували евакуацію мешканців на власному транспорті - мер

Орієнтовно евакуація переноситься на ранок 11 березня.

У Енергодарі Запорізької області скасували евакуацію мешканців міста на власному транспорті.

Мер міста Дмитро Орлов повідомив, що ситуація змінюється дуже швидко, і сьогодні енергодарці не зможуть виїхати у складі колони Червоного Хреста.

"Щоб не наражати людей на небезпеку у вечірній час, спираючись на оперативну інформацію, сьогодні евакуація на власному транспорті відміняється та переноситься на завтра! Колона буде формуватися 11 березня, від 10:00 на вулиці Курчатова! Деталі повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до Енергодара доправили гуманітарну допомогу від Червоного Хреста. Тоді ж з'явилася інформація, що ті, хто бажає евакуюватися на особистому транспорті, можуть долучитися до колони фур Червоного Хреста.