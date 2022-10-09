В Енергодарі третій день поспіль відсутні світло та вода, люди готують їжу на вогні – мер

Енергодар все ще залишається без світла та води.

Станом на 9 жовтня у Енергодарі вже три дні поспіль відсутні світло та вода. Регулярні обстріли заважають проводити швидкі аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.

"Вже третю добу люди позбавлені можливості приготувати їжу. Вчора ввечері містяни розводили багаття прямо біля будинків, щоб забезпечити себе хоч якимись гарячими стравами, або напоями. У зв’язку з цим прошу енергодарців бути максимально обережними під час збору сухих гілок для багать – посадки та лісова зона можуть бути заміновані окупантами", - наголосив міський очільник.

У місті також загострюється ситуація з питною водою. Особливо у тих містян, які не встигли зробити запаси або вже використали іх. Однак у колаборантів з цим проблем немає, оскільки вони здебільше забезпечили себе генераторами.

Дмитро Орлов також розповів, що до Енергодара неодноразово намагалися доставити гуманітарні вантажі з продуктами харчування, засобами гігієни тощо, проте російські загарбники цинічно зривають ці спроби, не пропускаючи вантажі.

Терор росіян в Енергодарі та на ЗАЕС

У суботу, 8 жовтня, у тимчасово окупованому Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, стався вибух після чого у місті та навколишніх населених пунктах знову зникла електрика.

Окупанти продовжують перебувати на території атомної станції, щоразу провокуючи нові загрози ядерної небезпеки не лише для України, а й для Росії та країн Європи.

Так нещодавно з'явилася інформація, що окупанти замінували два блоки ЗАЕС, а також об'єкти інфраструктури міста.

Російські окупаційні війська здійснюють морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС. Працівників станції погрозами змушують укладати трудові договори з "Росатомом".

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