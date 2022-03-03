В Енергодарі триває бій на блокпосту: окупанти обстріляли житловий будинок

Спалахнула пожежа в одній з квартир.

В Енергодарі Запорізької області станом на 17:15 триває бій. Місцеві мешканці чинять супротив, щоб окупанти не пройшли далі.

Про це 3 березня повідомив міський голова Дмитро Орлов.

У результаті обстрілу на бул. Каштановому та вул. Молодіжній постраждали кілька житлових будинків. Уточнюється, чи є поранені.

"На бул. Каштановий, 6, через влучання в будинок спалахнула пожежа в квартирі на сьомому поверсі. Рятувальники вирушили туди", - написав він.