В Енергодарі "вибухнув" начальник фізичної охорони окупованої ЗАЕС (відео)

Короткий брав участь у репресіях персоналу АЕС, воєнних злочинах проти цивільних жителів Енергодару.
В окупованому Енергодарі 4 жовтня вибухнуло авто з воєнним злочинцем, "начальником фізичної охорони" Запорізької АЕС Андрієм Коротким.
Про це повідомило ГУР Міноборони України.
Автомобіль, у якому був Короткий, вибухнув у Енергодарі близько 7:00.
За інформацією розвідки, Короткий – колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців на окупованій території.
Після захоплення росіянами ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з ворогом, видав окупантам списки працівників станції з їхніми персональними даними, а також вказав на громадян з проукраїнською позицією.
Короткий брав участь у репресіях персоналу АЕС, воєнних злочинах проти цивільних жителів Енергодару.
Окрім того, колаборант постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської армії. Як член партії "Единая Россия" Короткий очолював у Енергодарі так звану "раду депутатів".
"ГУР МО України нагадує – кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата", – наголосили в розвідці.
Нагадаємо, 2 жовтня в окупованому Бердянську вибухнув автомобіль із суддею-зрадником Віталієм Ломейком. В ГУР повідомили про його загибель.
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