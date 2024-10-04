В Енергодарі "вибухнув" начальник фізичної охорони окупованої ЗАЕС (відео)

Короткий брав участь у репресіях персоналу АЕС, воєнних злочинах проти цивільних жителів Енергодару.

В окупованому Енергодарі 4 жовтня вибухнуло авто з воєнним злочинцем, "начальником фізичної охорони" Запорізької АЕС Андрієм Коротким.

Про це повідомило ГУР Міноборони України.

Автомобіль, у якому був Короткий, вибухнув у Енергодарі близько 7:00.

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За інформацією розвідки, Короткий – колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців на окупованій території.

Після захоплення росіянами ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з ворогом, видав окупантам списки працівників станції з їхніми персональними даними, а також вказав на громадян з проукраїнською позицією.

Короткий брав участь у репресіях персоналу АЕС, воєнних злочинах проти цивільних жителів Енергодару.

Окрім того, колаборант постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської армії. Як член партії "Единая Россия" Короткий очолював у Енергодарі так звану "раду депутатів".

"ГУР МО України нагадує – кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата", – наголосили в розвідці.

В Енергодарі вибухнуло авто з начальником фізичної охорони ЗАЕС

Нагадаємо, 2 жовтня в окупованому Бердянську вибухнув автомобіль із суддею-зрадником Віталієм Ломейком. В ГУР повідомили про його загибель.

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