В Енергодарі змінено комендантську годину: час

В Енергодарі змінено комендантську годину: час

У цей час громадян просять не виходити на вулиці міста.

В Енергодарі змінено комендантську годину.

Вона триватиме від 19:00 до 05:30.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі.

"Відсьогодні і до окремих повідомлень просимо громадян не виходити на вулиці міста від 19:00 до 05:30", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 березня в Енергодарі провели в останню путь захисників Запорізької АЕС. Тисячі жителів міста попрощалися із військовими військової частини 3042 Євгеном Уколовим та Михайлом Фроліковим.

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