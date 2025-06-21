В Естонії пояснили, чи здатна Росія прорвати фронт та чому почастішали удари по Україні

Українські військові

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Окупанти не можуть досягти прориву на фронті, тому дедалі частіше вдається до ударів по житлових кварталах України.

Про це повідомило видання ERR, з посиланням на командувача Центру розвідки Сил оборони Естонії полковника Антса Ківісельгу.

«Російський літній наступ, який триває вже два місяці, здебільшого на сході України, по суті, загруз у запеклій обороні українців і переріс у бойову операцію тактичного рівня, в якій росіяни намагаються продовжувати наступ, попри великі втрати», — заявив командувач розвідки Естонії.

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Росія намагається просуватися, попри великі втрати, однак успіху не має. Окупаційні війська здійснюють близько 150-160 атак щодня, здебільшого зосереджуючи зусилля в районі Покровська на Донеччині — там триває майже половина бойових зіткнень.

«Судячи з обстрілів, як і раніше, можна сказати, що основні зусилля Росії зосереджені на Покровському районі Донецької області, де, як і раніше, відбувається половина бойових зіткнень», — зазначив полковник.

Ківісельг зазначив, що на Сумському напрямку російський наступ також вдалося стримати, незважаючи на початкове просування загарбників.

«Що стосується подальших дій, то оцінка залишається такою: хоча стратегічні цілі та плани росіян не змінилися, попри їхні зусилля, російська сторона не спроможна здійснити оперативний прорив на жодному з фронтів, а українські Сили оборони здатні контролювати тиск», — додав Ківісельг.

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Водночас він застеріг, що у відповідь на провал військових планів Росія почала систематично бити по цивільній інфраструктурі. Якщо раніше атаки на житлові райони були «епізодичними», то зараз це стало регулярним явищем.

«Це, як і раніше, свідчить про волю РФ, яка, якщо не вдається домогтися очікуваного успіху на фронті, переходить до прямої терористичної тактики, нападу на цивільні об’єкти з метою чинення психологічного тиску на населення», — наголосив полковник.

Нагадаємо, станом на ранок 20 червня знищено 1 010 390 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1060 військових.