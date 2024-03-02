В Естонії прогнозують важкий період для України у війні з Росією

Україну очікує важкий період у війні - поки підтримка Заходу не дасть змоги знайти їй "рівновагу в цій битві на виживання".

Таку думку висловив канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм, повідомляє ERR.

"Я думаю, що цей день настане в найближчі пару місяців. Це станеться, коли ситуація на українському фронті стане ще важчою, а сигнали з-за океану будуть ще більш дивними. Це і стане тим моментом, коли Європі доведеться насправді самостійно відповідати за свою безпеку", - наголосив Сальм.

Політик висловив сподівання, що найближчими місяцями Європа передасть Україні далекобійне озброєння.

Нагадаємо, важке становище на фронті для ЗСУ прогнозував і командувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін. З його слів, Силам оборони знадобиться деякий час, аби знову отримати ініціативу на полі бою у війні з Росією.

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