В Естонії заявили, що Росія досягла своєї цілі: деталі

Як агресор Російська Федерація вже досягла своєї мети. Москва надіслала світові сигнал про "нормальність" окупації території іншої держави - України.

Про це заявив командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило в інтерв'ю Delfi.

Окупацією території сусідньої країни Російська Федерація надіслала світові чіткий сигнал, що це нормально. За його словами, ймовірно, навіть внаслідок перемовин ця територія залишатиметься за Москвою ще певний час. Саме це і є посланням іншим державам, наголосив Андрус Мерило. Адже вони тепер можуть замислитися над тим, що і в них є підстави почати конфлікт з якогось старого питання або відібрати щось у свого сусіда.

"У Росії виникне вагоме виправдання спробувати досягти своїх стратегічних цілей десь в іншому місці, адже щодо України це спрацювало. Те, чим Росія платить за це в Україні – сотні тисяч полеглих, важко поранених і виснаження економіки – її не особливо хвилює. Вона створює у світі нову стратегічну позицію, і повернути це назад у найближчому майбутньому буде неможливо", - заявив Мерило.

Він також сказав, що якщо розв'язанням війни в Україні стане заморожений конфлікт, то в очах багатьох країн світу Росія буде переможцем.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, коли і як закінчиться війна Росії в Україні. Зокрема, вважає політик, війна може закінчитися дипломатичним шляхом.

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