В Габоні відбувся військовий переворот через "несправедливі" вибори: що відомо

В Габоні, що в Африці, відбувся новий військовий переворот. Через кілька днів після того, як неоднозначних виборів, військові повалили уряд президента Алі Бонго.

Про це пише видання DW.

Як зазначається, 30 серпня група високопоставлених офіцерів виступила по телебаченню та заявила, що бере владу у свої руки. За їхніми словами, вибори, які відбулися 26 серпня, були "несправедливими", а їхні результати анульовані.

Наразі чинні органи державної влади розформовані, кордони Габону закриті до подальших розпоряджень.

Що відомо про вибори в Гобоні

26 серпня в місті відбулися одночасні президентські, парламентські та комунальні вибори. Комісія оголосила Алі Бонго переможцем - згідно з офіційними даними, його підтримали 64,27% виборців. Цікаво те, що родина Бонго править багатим на нафту містом вже 56 років.

Нагадаємо, що лідер хунти у Нігері обіцяє за три роки повернути цивільне правління.

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