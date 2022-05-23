В Генштабі повідомили, що окупанти роблять на українсько-російському кордоні

На Сіверському напрямку ворог продовжує проводити заходи з посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.
Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
“Російські окупанти не припиняють обстріли позицій Сил оборони, що розгорнуті у безпосередній близькості до державного кордону України в Сумській та Чернігівській областях”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що на Сумщині рятувальники розбирають завали після ракетних ударів окупантів.
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