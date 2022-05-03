В Генштабі повідомили, що відбувається на Слобожанському напрямку: "Ворог зазнає втрат"

В Генштабі повідомили, що відбувається на Слобожанському напрямку: "Ворог зазнає втрат"

На Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням зі складу 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу.

Окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії місто Харків.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Також на Слобожанському напрямку зосереджені 41-загальновійськова армія Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів.

“На Ізюмському напрямку противник, силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу; 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ веде наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. Зазнає втрат”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що жителі так званої "ДНР" просять своїх земляків не йти воювати на боці окупантів.

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