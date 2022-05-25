В Генштабі повідомили, що відбувається на Волинському та Поліському напрямках

На Волинському та Поліському напрямках, порівнюючи з минулою добою, обстановка без змін.
Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
“У кінці травня цього року на полігонах у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могилевській областях заплановано проведення практичних дій підрозділів збройних сил республіки білорусь. За наявною інформацією, планом зазначених заходів передбачається зняття зі зберігання озброєння та військової техніки та здійснення маршів”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що в Нацполіції показили наслідки "руского міра", який прийшов на Донеччину.
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