В Генштабі повідомили, що відбувається на Волинському та Поліському напрямках

В Генштабі повідомили, що відбувається на Волинському та Поліському напрямках

На Волинському та Поліському напрямках активних дій з боку противника не відзначено.

На території Білорусі військові проводять навчання.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також читайте Співпрацював з окупантами: правоохоронці повідомили про підозру міському голові Святогірська

“В рамках перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь проводились навчання з підрозділами сил спеціальних операцій. На Сіверському напрямку ворог продовжує мінометні обстріли населених пунктів в прикордонних районах, зокрема цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Маріуполі військові злочинці РФ посилюють режим контролю.

Читайте також: