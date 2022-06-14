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В Генштабі повідомили, що відбувається на Волинському та Поліському напрямках

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В Генштабі повідомили, що відбувається на Волинському та Поліському напрямках

Фото: Associated Press

На Волинському та  Поліському напрямках активних дій з боку противника не відзначено. 

На території Білорусі військові проводять навчання.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“В рамках перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь проводились навчання з підрозділами сил спеціальних операцій. На Сіверському напрямку ворог продовжує мінометні обстріли населених пунктів в прикордонних районах, зокрема цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Маріуполі військові злочинці РФ посилюють режим контролю.

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