В Генштабі розповіли, чи змінила щось на фронті мобілізація в Росії

Мобілізація в Росії не допоможе окупантам на фронті, оскільки ті не можуть здолати супротив українських захисників та захисниць.

Мобілізація та перекидання противником резервів не дають можливості здолати супротив захисників і захисниць нашої країни.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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В Росії продовжуються бунти серед мобілізованих. За наявною інформацією, на одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання, понад сто мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму.

Нагадаємо, що Зеленський і Путін візьмуть участь у саміті G20 на Балі.

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