В Генштабі розповіли, на яку відстань було завдано ударів вглиб Росії цієї ночі

Сили оборони України продовжуватимуть систематичні удари по об’єктах, що забезпечують боєприпасами, технікою та паливно-мастильними матеріалами окупаційну армію РФ, до повного припинення агресії з боку Росії.

В ніч проти 14 січня Сили оборони України провели найбільший удар по військових об’єктах на території Російської Федерації, уражено цілі на відстані від 200 до 1100 км у глибині країни. Атака вразила об’єкти в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, знову було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області, де нещодавно закінчилася п’ятиденна пожежа після попереднього удару. Тепер підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України відновили займання на цьому об’єкті.

Окрім того, уражений Брянський хімічний завод у місті Сєльцо, де виготовляються боєприпаси для артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації. Тут спостерігалася вторинна детонація, яка тривала кілька годин. Також було знищено два ворожі зенітні ракетні комплекси "Тор" і "Бук".

До цієї операції було залучено підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, ракетних військ, СБУ, Повітряних сил і Головного управління розвідки Міноборони України.

Також було уражено стратегічні об’єкти військово-промислового комплексу Росії: Саратовський нафтопереробний завод і завод "Казаньоргсинтез", на яких спалахнули пожежі.

Нагадаємо, оператори FPV-дронів ГУР Міноборони України знищили російський військовий транспорт та РЕБ на Донецькому напрямку.

Читайте також: