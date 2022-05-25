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В Генштабі розповіли, що відбувається на ділянці російсько-українського кордону

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В Генштабі розповіли, що відбувається на ділянці російсько-українського кордону

Фото: Associated Press

На Сіверському напрямку противник продовжує прикриття ділянки російсько-українсько кордону в Брянській та Курській областях.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“З метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки, ворог обстрілює об’єкти цивільної та військової інфраструктури у прикордонних районах”, - наголосили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що американський політик натякнув Путіну на кінець морського бою.

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