В Генштабі розповіли, що відбувається на ділянці російсько-українського кордону

На Сіверському напрямку противник продовжує прикриття ділянки російсько-українсько кордону в Брянській та Курській областях.
Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
“З метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки, ворог обстрілює об’єкти цивільної та військової інфраструктури у прикордонних районах”, - наголосили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, що американський політик натякнув Путіну на кінець морського бою.
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