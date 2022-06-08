В Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

В Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках військові Республіки Білорусь здійснюють переміщення окремих підрозділів армії до пунктів постійної дислокації.

Ворог продовжує посилено охороняти ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстрілювали наші території з мінометів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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“Ворог обстріляв з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області. Окрім того, противник виконував провокативні прольоти армійської авіації вздовж державного кордону України”, - розповіли в пресслужбі Генштабу.

Там також додали, що на Слобожанському напрямку російські окупанти зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснили обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших.

Нагадаємо, що Дуда розпочинає поїздки Європою, щоб переконати партнерів зробити Україну кандидатом ЄС.

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