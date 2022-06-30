В Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю: застосовують комплекси радіоелектронної боротьби

В Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю: застосовують комплекси радіоелектронної боротьби

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

Очікується проведення ротації одного із загонів спеціального призначення, що виконує завдання у районі населеного пункту Пінськ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“Підрозділи збройних сил республіки білорусь застосовують комплекси радіоелектронної боротьби в прикордонних районах з Волинською областю”, - наголосили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що у червні Міноборони передало до ЗСУ близько 100 тисяч бронежилетів.

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