Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Генштабі розповіли, що відбувається на Сіверському напрямку: окупанти посилено охороняють кордон

Дата публікації
Перегляди
646
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Генштабі розповіли, що відбувається на Сіверському напрямку: окупанти посилено охороняють кордон

Фото: Національна поліція України

Російські окупанти продовжують здійснювати посилено охорону ділянки українсько-російського кордону на Сіверському напрямку.

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Сумській області.

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

“На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, агресор здійснив обстріли цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Угроїди”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Миколаєві збільшилася кількість жертв через ракетний обстріл багатоповерхівки.

Читайте також:

Це війна за право диктувати умови у Європі – виступ Володимира Зеленського на саміті НАТО

Це війна за право диктувати умови у Європі – виступ Володимира Зеленського на саміті НАТО
Наступна публікація