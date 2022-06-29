В Генштабі розповіли, що відбувається на Сіверському напрямку: окупанти посилено охороняють кордон

Російські окупанти продовжують здійснювати посилено охорону ділянки українсько-російського кордону на Сіверському напрямку.
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Сумській області.
Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.
“На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, агресор здійснив обстріли цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Угроїди”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що в Миколаєві збільшилася кількість жертв через ракетний обстріл багатоповерхівки.
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