В Генштабі розповіли, що відбувається на Сіверському напрямку: окупанти посилено охороняють кордон

В Генштабі розповіли, що відбувається на Сіверському напрямку: окупанти посилено охороняють кордон

Російські окупанти продовжують здійснювати посилено охорону ділянки українсько-російського кордону на Сіверському напрямку.

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Сумській області.

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

“На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, агресор здійснив обстріли цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Угроїди”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Миколаєві збільшилася кількість жертв через ракетний обстріл багатоповерхівки.

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