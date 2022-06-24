В Генштабі розповіли, що відбувається на заході і півночі України: росіяни продовжують гатити з артилерії

В Генштабі розповіли, що відбувається на заході і півночі України: росіяни продовжують гатити з артилерії

В поведінці російських окупантів на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відзначено.

Росіяни продовжують обстрілювати території з артилерії.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначено. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що українські військові знищили колону "Камазів" з боєприпасами та паливом рашистів.

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