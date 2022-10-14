В Генштабі розповіли, скільки окупантів та техніки ЗСУ знищили за останні дні

Українські військові знищили в районах населених пунктів Хлібодарівка Донецької області, Токмак Запорізької області та Токарівка Херсонської області до 150 окупантів та поранили ще близько 100.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Як стало відомо, українські військові, крім особового складу окупантів, знищили 3 комплекси С-300 та до 10 одиниць іншого озброєння та військової техніки.

За попередньою інформацією, в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області наші воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки противника, що транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони завдала тринадцять ударів. Підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також одного зенітного ракетного комплексу противника.

Ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та три склади боєприпасів.

Нагадаємо, диктатор Лукашенко заявив, що Путін не буде застосовувати тактичну ядерну зброю, оскільки в нього є “найсучасніші види” іншого озброєння.

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