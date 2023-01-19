В Генштабі розповівли, чи готові до "зустрічі" російського десанту з моря

Українські захисники перебувають у гтвності на випадок повторної спроби російського десанту висадитися з боку Чорного моря. Зокрема, в Одеській та Миколаївській областях.

Про це йдеться у заяві командувача військ Оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука.

"Ми тримаємо напоготові сили протидії і готові застосувати зброю. Саме тому ворожі кораблі тримаються віддалено, поза зоною ураження. Також для них підготовлено заміновані підступи з моря", - розповів він.

За словами Ковальчука, від початку повномасштабного вторгнення агресорки Росії, на всій лінії узбережжя Чорного моря забезпечено протидесантну оборону. Командувач також наглсив, що росіяни від 24 лютого 2022-го не змогли реалізувати свій задум - висадити свій десант.

Як повідомлялся, станм на 19 січня 2023-го Росія вивела у Чорне море 11 своїх кораблів, 6 з них – ракетоносії. На борту суден перебуває 40 ракет типу "Калібр".

Читайте також: