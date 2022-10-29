В Генштабі ЗСУ описали ситуацію в Білорусі та повідомили, де окупанти влаштували обстріли

Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні проти України.

В Генштабі ЗСУ повідомили 29 жовтня про збереження загрози атак ракетами і дронами з Білорусі, а також назвали напрямки, на яких російські війська вели обстріли цього дня.

Про це йдеться у вечірньому зведенні.

Так, ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без суттєвих змін. Білорусь надалі підтримує збройну агресію Росії проти України. Зберігається загроза ракетних ударів та застосування ударних дронів з території РБ.

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На інших напрямках російські війська влаштували обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, в районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Соледар, Зарічне, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка;

на Авдіївському нипрямку окупанти гатили по районах населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій вороги не вели. Проте відкривали там вогонь з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Гуляйполе, Залізничне, Павлівка, Ольгівське та Червоне.

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На Південнобузькому напрямку російська армія з реактивної та ствольної артилерії вдарила по Нікополю та Вищетарасівці Дніпропетровської області.

Нагадаємо, за оцінками очільника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, у разі втрати Херсону, Росія може здійснити спробу прориву з боку Білорусі.

Щодо операції зі звільнення Херсона, то вона, за оцінками Буданова, триватиме до кінця листопада.

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