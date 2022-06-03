В Генштабі ЗСУ повідомили, на чому зосередились російські корабельні групи в Чорному морі

Російські кораблі основні свої зусилля 3 червня зосереджували на ізоляції районів бойових дій та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.
Водночас на Бессарабському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Наразі немає ознак формування російськими військами наступальних угруповань.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
"Основні зусилля корабельних угруповань противника в Чорноморській та Азовській морських зонах зосереджувались на виконанні завдань з ізоляції районів бойових дій та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", – йдеться у вечірньому зведенні.
Раніше стало відомо, що в Чорному морі для виконання завдань з блокування району, судноплавства і роботи портів перебувають два російські ракетні та п’ять великих десантних кораблів.
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