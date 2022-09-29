В Генштабі ЗСУ повідомили, скількох людей вже мобілізували в Росії

В Росії від початку оголошення "часткової" мобілізації вже призвали 100 тис. осіб із оголошеної запланованої кількості у 300 тис.

Проте в Генштабі ЗСУ оцінюють, що кількість мобілізованих росіян перевищить цифру 300 тис.

Про це заступник начальника головного оперативного управління українського Генштабу Олексій Громовповідомив на брифінгу 29 вересня.

"В Росії після оголошення часткової мобілізації активно триває призов військовозобов’язаних. На теперішній час уже призвано понад 100 тисяч із оголошених 300 тисяч осіб", ­­– сказав Громов.

"Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 тисяч – не кінцева. Найбільш імовірно, що чисельність відмобілізованих буде значно більша", – зазначив представник Генштабу ЗСУ.

Він також звернув увагу на те, що мобілізація в РФ стартувала насправді не 21 вересня, а раніше. Відповідно до отриманої від полонених окупантів інформації, відмобілізованих у вересні відправляли на фронт менш ніж через тиждень без підготування та злагодження.

Нагадаємо, за даними радника Офісу президента Олексія Арестовича, перші мобілізовані росіяни вже воюють в Україні, проте основна маса прибуде на фронт приблизно за два тижні. Так, новоприбулих на війну росіян відправили до Сватового на Луганщині та на Харківщину.

Зауважимо, за інформацією української розвідки, в Білорусі готуються прийняти 20 тис. мобілізованих з Росії для поповнення розташованих там підрозділів ЗС РФ.

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