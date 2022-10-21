В Генштабі ЗСУ відзвітували про ситуацію в Білорусі та обстріли України

У білоруських військкоматах триває робота з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в Білорусі спецслужби посилюють режимно-адміністративні заходи, а російські війська водночас не припиняють обстрілювати населені пункти України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні українського Генштабу 21 жовтня.

Зазначається, що ситуація на Волинському напрямку залишається без суттєвих змін.

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Водночас на Сіверському та Поліському напрямках російські війська з мінометів та ствольної артилерії обстріляли райони населених пунктів Українське та Гай Чернігівської області, а також Покровка Сумської області.

Щодо ситуації в Білорусі, то у Пінському та Столінському районах спецслужби країни посилюють режимно-адміністративні заходи. Зокрема, там заборонили вести будь-яку відеозйомку, включно з використанням автомобільних відеореєстраторів. У військкоматах РБ триває робота з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку та наголошується на готовності до виклику.

Російські війська влаштували обстріли на таких напрямках:

на Слобожанському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Стрілеча, Дворічна та Чугунівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Білогорівка, Кліщіївка та Опитне;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Пречистівка, Первомайське та Велика Новосілка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти не вели активних наступальних дій. Проте влаштували обстріли у районах населених пунктів Времівка, Зелений Гай та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку російські війська били по військовій та цивільній інфраструктурі. Під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів неподалік від лінії зіткнення: Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве.

Що відбувається на фронтах України

Російські війська окопуються в околицях Херсона, проте розуміють мізерність своїх шансів утриматися на правому березі Дніпра. Загарбники можуть опинитися в оперативному оточенні, тому потроху тікають із регіону.

Зауважимо, що ЗСУ під час контрнаступу на Херсонщині звільнили вже 88 населених пунктів.

Щодо сходу України, то там російські війська зосередили свої головні зусилля на Донеччині: намагаються просунутися під Бахмутом і біля селища Піски.

За оцінками американських аналітиків, окупанти імітують захоплення Бахмута. Вони стверджують про успіхи на цьому напрямку, аби мати вигляд "переможців" хоч десь.

Запеклі бої за Бахмут; відсутність води; ситуація на Донеччині 20 жовтня - Павло Кириленко

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