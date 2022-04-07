В Гостомелі впроваджують жорстку комендантську годину, щоб очистити місто від снарядів, мародерів і ДРГ

В Гостомелі впроваджують жорстку комендантську годину, щоб очистити місто від снарядів, мародерів і ДРГ

Проїзд на приватних автівках у місто наразі під забороною.

У визволеному від окупантів Гостомелі зараз посилена комендантська година - вона діятиме до 14 квітня. За цей час сапери мають очистити місто від небезпечних снарядів і уламків ракет. А підрозділи Національної гвардії, разом з правоохоронцями, будуть захищати місто від мародерів і виявлятимуть ворожі ДРГ.

Про це йдеться в ТСН.

Велосипеди, побутова техніка та дитячі конструктори – на одному подвір’ї нацгвардійці виявили склад пограбованого. Сюди мародери стягували поцуплене у покинутих будинках і магазинах. Злодіїв спіймали, коли вони намагалися пролізти на одне з підприємств, дорога до якого всіяна мінними пастками, які тікаючи, полишили російські окупанти. «Навіть не побоявшись втратити своє життя , бо там на полі міни, які не здетонували, намагалися вкрасти солярку. З кожним з них ми не знайшли посвідчень, що вони є громадянами України», - розповідають нацгвардійці.

Порушників передали свідчо-оперативній групі, яка розслідуватиме, звідки прибули чоловіки і скільки ще прихованих складів з награбованим встигли назбирати.

Командир роти одного з підрозділів Нацгвардії на бойовому чергуванні з 22 лютого. Відтоді вдома не був, 5-річного сина бачить лише по відеозв’язку. Маючи досвід бойових дій на сході України в 2014, добре вивчив поведінку окупанта.

«Тактика дій в них не змінилась, вони завжди прикриваються людьми. В деяких будівлях проїзджаючи видно було, що 100% використовували людей, як живий щит, бо саме танки російські. В сусідньому дворі стояла важка броньована техніка, ящики від РПГ заряди, там далі від танкових зарядів», - каже командир.

Численні ящики з-під набоїв з російським та ще радянським маркуванням, зламаний паркан і суцільний безлад. У одному із дворів окупанти облаштували собі схрон боєприпасів. Власники будинку і досі не знають, що їхній двір тепер вибухонебезпечний і його сапери невдовзі ретельно оглядатимуть.

Гільзи від російської зброї і вщент прострілені вікна і двері - в комплексі Ірпеня на кілька будинків окупанти відстрілювалися від наших оборонців. 35-річний Максим возить продукти до Гостомеля. В свій нещодавно придбаний будинок в Ірпені заїхав вперше, відколи вивіз дружину з дитиною подалі від столиці. «Немає слів, що я вам можу сказати, коли ти працюєш все життя, щоб надбати і просто приходить якась тварина і виламує все, знищує все, що в тебе було», - кажуть місцеві.

Посилена комендантська година в Гостомелі триватиме до 14 квітня. За цей час сапери збиратимуть небезпечні снаряди та нерозірвані боєприпаси, а комунальники лагодитимуть лінії електромереж. Проїзд на автівках у місто також буде під забороною.

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