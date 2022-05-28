В готелі "Мир" Сєвєродонецька тривають бої: Жданов повідомив, що окупанти досі не вибиті

В готелі "Мир" Сєвєродонецька тривають бої: Жданов повідомив, що окупанти досі не вибиті

В готелі "Мир" Сєвєродонецька 28 травня тривають бойові дії, і російські війська намагаються закріпитися в будівлі.

Проте загалом Сєвєродонецьк перебуває під контролем українських військових.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у відео на своєму YouTube-каналі.

"В готелі "Мир" досі йдуть бої. Він ще не відбитий повністю. Там російські війська намагаються закріпитися. Вже з’явилися в мережі відео так званих кадирівців, які там грабують цей готель і поширюють відео. А ми намагаємося вибити їх звідти. Але ця будівля на самій околиці міста і практично за цим готелем починається ліс", – зазначив Жданов.

Також читайте Росія продовжує концентрувати основні зусилля навколо Сєвєродонецька - британська розвідка

"Але решта міста під нашим контролем, позиції під нашим контролем. Наступ від Попасної до Сєвєродонецька зупинений. Наступ на трасу Лисичанськ-Бахмут зупинений. На трасі російських військ немає", – додав військовий експерт.

Нагадаємо, 27 травня керівник Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк повідомляв, що вдалося вибити з готелю "Мир" російську диверсійно-розвідувальну групу.

Бої за Сєвєродонецьк стають жорстокішими, але місто не в оточенні

Читайте також: