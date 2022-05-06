В ГРУ Росії немає єдиного ставлення до війни, вони фактично висміюють накази – розслідувач Bellingcat

В ГРУ Росії немає єдиного ставлення до війни, вони фактично висміюють накази – розслідувач Bellingcat

Російські еліти та військові підтримують війну проти України лише з примусу. Чимало з високопосадовців РФ втратили у війні рідних і це може спонукати їх до саботажу.

На сьогодні точно можна стверджувати що серед російських силовиків є розкол, свідчать отримані журналістами Bellingcat листи.

Про це розповів журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За його словами, судячи з листів, російські чиновники навіть на найвищому рівні всередині Головного розвідувального управління негативно ставляться до війни.

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"Вони так описують те, що відбувається: "давайте залишимо особисте ставлення до подій за дужками". Це означає, що вони розуміють, що немає єдиного ставлення до війни, вони завжди пишуть "спеціально воєнна операція" в лапках. Тобто вони майже висміюють накази, які їм надходять. Тому не можна виключати, що є російські диверсанти, які допомагають Україні не в прикордонних місцях", – розповів Грозєв.

Він додав, що віра в президента РФ Володимира Путіна та у велику державу не змушує російські еліти підтримувати цю війну. Судячи з отриманих журналістами листів, високопосадовці РФ підтримують цю війну з примусу, бо їм так наказали.

"Вони це висміюють, але деяким з них вже не до сміху, бо вони втратили рідних на війні, племінників, синів. Таке трапляється навіть серед генералів і полковників. Такі люди повністю змінюють своє ставлення до війни і починають навіть пасивний чи активний саботаж", – розповів журналіст-розслідувач.

"Тому я не можу собі уявити, щоб ланка, яка досі вірить, що війна потрібна, складається більше, ніж з 10 людей. Всі інші цинічно продовжують свої дії, бо так їм простіше, або саботують накази", – додав Грозєв.

Нагадаємо, Грозєв також розповів, що російські олігархи із оточення Путіна бажають йому смерті, обговорюють свої фінансові втрати та вважають, що диктатор знищує Україну та Росію.

Півтори сотні офіцерів російської спецслужби зазнали репресій через провал в Україні - Христо Грозев з Bellingcat

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