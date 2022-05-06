В ГРУ Росії немає єдиного ставлення до війни, вони фактично висміюють накази – розслідувач Bellingcat

Російські еліти та військові підтримують війну проти України лише з примусу. Чимало з високопосадовців РФ втратили у війні рідних і це може спонукати їх до саботажу.
На сьогодні точно можна стверджувати що серед російських силовиків є розкол, свідчать отримані журналістами Bellingcat листи.
Про це розповів журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону.
За його словами, судячи з листів, російські чиновники навіть на найвищому рівні всередині Головного розвідувального управління негативно ставляться до війни.
"Вони так описують те, що відбувається: "давайте залишимо особисте ставлення до подій за дужками". Це означає, що вони розуміють, що немає єдиного ставлення до війни, вони завжди пишуть "спеціально воєнна операція" в лапках. Тобто вони майже висміюють накази, які їм надходять. Тому не можна виключати, що є російські диверсанти, які допомагають Україні не в прикордонних місцях", – розповів Грозєв.
Він додав, що віра в президента РФ Володимира Путіна та у велику державу не змушує російські еліти підтримувати цю війну. Судячи з отриманих журналістами листів, високопосадовці РФ підтримують цю війну з примусу, бо їм так наказали.
"Вони це висміюють, але деяким з них вже не до сміху, бо вони втратили рідних на війні, племінників, синів. Таке трапляється навіть серед генералів і полковників. Такі люди повністю змінюють своє ставлення до війни і починають навіть пасивний чи активний саботаж", – розповів журналіст-розслідувач.
"Тому я не можу собі уявити, щоб ланка, яка досі вірить, що війна потрібна, складається більше, ніж з 10 людей. Всі інші цинічно продовжують свої дії, бо так їм простіше, або саботують накази", – додав Грозєв.
Нагадаємо, Грозєв також розповів, що російські олігархи із оточення Путіна бажають йому смерті, обговорюють свої фінансові втрати та вважають, що диктатор знищує Україну та Росію.
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