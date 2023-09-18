В Грузії невідомі хочуть вчинити "державний переворот": спецслужби вбачають "український слід"

Грузинська спецслужба вважає, що одним із авторів плану є заступник колишнього міністра внутрішніх справ Грузії.

Невідома група осіб хоче влаштувати в жовтні-грудні в Грузії провокацію, яка буде спрямована на дестабілізацію та зворушення. Кінцева мета - зміна влади насильницьким шляхом.

Про це з посиланням на Службу державної безпеки країни, пише портал “Грузия Online”.

Як стало відомо, грузинська спецслужба вважає, що одним із авторів плану є заступник колишнього міністра внутрішніх справ Грузії, а нині заступник глави воєнної розвідки України Георгій Лорткіпанідзе.

Спецслужби також вважають, що причетними можуть бути особи грузинського походження, які перебувають у підпорядкуванні Лорткіпанідзе, зокрема колишній член охорони третього президента Грузії Михайло Батурін та член близького оточення Міхеіла Саакашвілі, командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі.

Що цікаво, для початку ймовірного “перевороту” невідома група обрала саме жовтень-грудень - саме в цей час мають бути опублікований проміжний звіт Єврокомісії та підсумковий звіт ЄС.

“Організатори розглядають можливість здійснення в Грузії сценарію, аналогічного українському Євромайдану 2014 року”, - заявили у спецслужбі Грузії.

Крім того, цей “план” нібито буде фінансований та координований якимись іноземними країнами. Зазначимо, що Грузія не приєднується до західних санкцій проти Росії, а також відновила пряме авіасполучення з РФ.

Нагадаємо, що керівна партія Грузії визнала, що не зможе оголосити президентці імпічмент.