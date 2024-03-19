В ГУР описали деталі та результати своїх кібератак по Росії за тиждень

Завдані ворогу збитки можуть сягати сотень тисяч доларів.

Фахівці ГУР Міноборони України та активісти групи BO Team провели низку кібератак по обʼєктах Росії. Під ударом опинились державі та приватні російські структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.

Про це повідомили в телеграм-каналі ГУР.

В українській воєнній розвідці детально описали кібератаки по Росії, влаштовані за останній час. Так, протягом тижня від 11 по 18 березня 2024 року:

було атаковано ресурси ПАТ "Ростелеком", а саме виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ;

розвідка отримала доступ до системи електронного документообігу уряду Бєлгородської області. Було здійснено фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;

вдалося атакувати і вивести з ладу комунікаційне обладнання ТОВ "Белзнак";

було атаковано та знищено інформаційні ресурси "Муніципальної бюджетної установи Старооскольского міського багатогалузевого виробничого об’єднання комунального господарства";

атаковано та знищено інфраструктуру ЗАТ "Томмолоко";

захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостинг-провайдера 1Gb.ru, а також десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;

виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik у Центрі управління міським автоелектротранспортом у Новосибірську.

"Нанесені ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів. Атаки на росію у кіберпросторі тривають", – зазначили в ГУР.

Нагадаємо, 16 березня ЗМІ з посилання на джерела у розвідці повідомили, що кіберфахівці ГУР зламали систему державних послуг Росії, через яку відбувається електронне голосування на "виборах" президента.

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