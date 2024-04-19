В ГУР підтвердили, що це вони і Повітряні сили збили літак Ту-22М3 в РФ (відео операції)

Ту-22МЗ вдалося збити тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак-розвідник А-50.

В ГУР Міноборони України повідомили, що внаслідок їхньої спільної з Повітряними силами операції було знищено російський бомбардувальник Ту-22МЗ, який 19 квітня запускав ракети по Україні.

Про це йдеться в заяві ГУР у Мережі.

Повідомляється, що один із російських дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч проти 19 квітня здійснювали ракетну атаку по Україні, був збитий в результаті спецоперації ГУР у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ.

Зазначається, що літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 км від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження Ту-22МЗ не зміг долетіти до району Ставрополя, де впав і розбився.

"Зазначимо, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну", – звернули увагу в розвідці.

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Нагадаємо, раніше в ЗСУ повідомили, що 19 квітня у Ставропольському краї Росії розбився стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.

ЗМІ з посиланням на джерела в Силах оборони повідомили, що збиття літака Ту-22 МЗ – це операція ГУР.

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