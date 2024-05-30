В ГУР підтвердили, що знищили в Криму 2 катери "Тунець": феєричне відео

Щоби знешкодити українські морські дрони, окупанти 32 рази підіймали в небо бойову авіацію.
Бійці ГУР Міноборони України в ніч проти 30 травня знищили в окупованому Криму два російських катери "Тунець", а також показали відео ураження суден.
Про це повідомили в телеграм-каналі військової розвідки.
Вночі спецпідрозділ ГУР Group 13 за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 влаштував результативну атаку на корабельно-катерний склад Росії в окупованому Криму.
Щоби знешкодити ударні морські дрони ГУР на підході до бухти Вузька, російські окупанти у Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема – літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8.
Загарбники також хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-міліметрові гармати.
Однак ворог не завадив спецпризначенцям ГУР успішно виконати бойове завдання. Так, внаслідок удару були знищені два російські катери – за попередніми даними, швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець".
У розвідці додали, що інформація оновлюється.
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Нагадаємо, вночі жителі окупованої Керчі повідомили про близько 10 вибухів над містом. В цей момент окупанти зупиняли рух транспорту Керченським мостом.
Вранці українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що внаслідок операції ГУР було уражено російський катер типу КС-701 "Тунець".
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