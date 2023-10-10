В ГУР пояснили, яку зброю Росія намагається передати ХАМАСу, щоб "підставити" Україну

Росія намагається дискредитувати Україну на світовій арені через “зброю” для бойовиків ХАМАСу. РФ хоче виставити нашу державу як ту, яка передає зброю для війни в Ізраїлі.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник ГУР України Андрій Юсов.

За його словами, Росія хоче передати представникам ХАМАСу зброю, яку окупанти здобули на полі бою в Україні - зокрема, стрілецьку зброю.

"Мова йде про стрілецьку зброю, невеликі обсяги, не йдеться про справжню допомогу через українську зброю... Іде війна, українські Сили безпеки і оборони в бою здобули у окупантів велику кількість техніки, військового озброєння, зокрема - стрілецької зброї. На превеликий жаль, є такі випадки в контексті стрілецького озброєння і з боку загарбників. І ось окремі зразки вже контрабандними каналами постачання зброї - а Росія сьогодні є збройним контрабандистом номер один - передані ХАМАСу для того, щоб реалізувати інформаційно-психологічну операцію проти України на міжнародній арені”, - пояснив Андрій Юсов.

Він також додав, що Росія таким чином намагається спробувати послабити підтримку нашої держави з боку партнерів та союзників.

Нагадаємо, що у Буданова викрили план російських пропагандистів щодо продажу західної зброї терористам ХАМАС.

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